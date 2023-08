Russia: Lukashenko, non riesco a immaginare che Putin sia responsabile della morte di Prigozhin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha detto di non riuscire a immaginare che il presidente russo, Vladimir Putin, sia responsabile per lo schianto dell’aereo in cui è morto il fondatore del gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin. “Non so chi sia” dietro l’accaduto, ha dichiarato, ma “conosco Putin”. “Agisce con calcolo, è un uomo molto calmo e persino lento nel prendere decisioni su altre questioni meno complicate”, ha affermato Lukashenko. Quanto è avvenuto è “troppo rozzo e poco professionale”, ha aggiunto. (Rum)