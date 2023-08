Libano: Sicurezza generale, arrestate due spie di Israele ad aeroporto Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sicurezza generale del Libano ha arrestato due membri di “una rete di spionaggio che opera per conto di Israele” all'aeroporto internazionale di Beirut. Lo ha annunciato il direttore della Sicurezza generale (Sg) libanese, Elias Baissari, in occasione del 78esimo anniversario della Sg, durante una visita alla sede del ministro dell’Interno uscente, Bassam Mawlawi. Proprio quest'ultimo, nel gennaio 2022, aveva annunciato lo smantellamento di 17 reti di spionaggio che lavoravano per Israele in Libano. Ieri, 24 agosto, lo Shin Bet ha annunciato l'arresto di quattro civili israeliani per presunti legami con il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah e perché coinvolti nel contrabbando di ordigni esplosivi di fabbricazione iraniana in Israele. Nel corso di un'altra operazione avvenuta a Lod, città araba nel centro di Israele, le forze di sicurezza avevano arrestato un altro israeliano che intendeva utilizzare un ordigno esplosivo simile per un attentato. (Lib)