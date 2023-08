Venezia: Mostra Arte cinematografica, 2 settembre flash mob a sostegno popolo iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Biennale di Venezia ha comunicato che sabato 2 settembre, al Lido, in collaborazione con l'Associazione democratica degli Iraniani di Venezia, ha organizzato un flash-mob a sostegno delle donne e degli uomini del popolo iraniano che si battono per le loro libertà e contro la repressione in atto, nonché verso i cineasti e artisti arrestati o imprigionati. L'iniziativa segue quella dello scorso anno. Tutte le persone afferenti al mondo del cinema saranno inviate a partecipare, alle ore 18, al flash-mob sul red carpet del Palazzo del Cinema con lo scopo, come riportato nella nota, "di sensibilizzare i media, i governi e le organizzazioni umanitarie mondiali sulla situazione del popolo iraniano". (Rev)