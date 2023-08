Nicaragua: scrittore ed ex vicepresidente Ramirez prende la cittadinanza colombiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Della decisione ne aveva parlato lo stesso ministro Leyva, in missione a Madrid. "Interpretando la solidarietà del Paese intero e il sentimento del presidente Gustavo Petro, ho offerto la nazionalità colombiana al politico, intellettuale e scrittore nicaraguense, Sergio Ramirez", si leggeva in una nota. "Emozionato, Sergio Ramirez ha accettato l'offerta, grato. La Colombia libera e democratica lo abbraccia e gli dà il benvenuto alla seconda patria", aggiunge il comunicato a commento di una foto che ritrae Ramirez, Leyva Duran, l'ex presidente della Colombia, nonché Nobel per la Pace, Juan Manuel Santos, e l'ex presidente del governo della Spagna, Felipe Gonzalez. Ramirez è stato dal 1985 al 1990 vice di Daniel Ortega, lo stesso presidente che oggi lo accusa di "tradimento". (segue) (Spm)