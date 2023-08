Nicaragua: scrittore ed ex vicepresidente Ramirez prende la cittadinanza colombiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Nicaragua hanno ritirato, con due decisioni successive, la nazionalità e spogliato i beni di oltre 300 cittadini accusati di "tradimento alla patria". Il 9 febbraio hanno scarcerato ed espulso negli Stati Uniti 222 persone condannate "per aver commesso atti che attentano all'indipendenza, la sovranità e l'autodeterminazione del popolo", nonché "per aver istigato alla violenza, al terrorismo e alla destabilizzazione economica". Poco dopo la loro partenza, grazie a una riforma costituzionale approvata in tempi record, li ha privati della nazionalità. Tra i 222 prigionieri espulsi si trovano alcuni dei nomi più rilevanti del fronte antigovernativo, compresi i sette oppositori arrestati nei giorni in cui cercavano di candidarsi alla presidenza per le elezioni del 2021: Cristiana Chamorro, figlia dell'ex presidente Violeta, l'accademico e attivista Felix Maradiaga, l'ex guerrigliera sandinista Dora Maria Tellez. (segue) (Spm)