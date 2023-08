Verona: Guardia finanza, scoperto traffico illecito di animali domestici all'aeroporto Catullo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza di Villafranca di Verona e i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno scoperto, presso l'aeroporto Catullo di Verona, un traffico illecito di animali da compagnia dal valore di 40 mila euro. Come si apprende in una nota, "è stato rilevato nel biennio 2021-2022 un ingente aumento di passeggeri provenienti dalla Federazione Russa con al seguito animali da compagnia. L'ingresso dei cuccioli (prevalentemente cani e gatti) risultava all'apparenza regolare poiché la documentazione esibita dai passeggeri riportava la dicitura di movimento per finalità non commerciale". Grazie ad altre indagini è emerso che gli animali erano destinati alla commercializzazione illecita. Sono stati denunciati dieci soggetti con i reati di "commercio illegale di animali da compagnia", "contrabbando" nonché "utilizzo di documenti falsi"; per otto è stato chiesto il rinvio a giudizio. (Rev)