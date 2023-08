Albania: Rama su reclusione Beleri, giustizia deve fare il suo dovere “indisturbata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia dell’Albania deve fare il suo dovere “indisturbata”. Lo ha detto oggi in conferenza stampa il premier albanese Edi Rama, citato dall’emittente televisiva “Top Channel”, commentando la reclusione del sindaco eletto di Himara, Fredi Beleri, esponente politico della minoranza greca arrestato due giorni prima delle elezioni locali di maggio con l’accusa di compravendita di voti. “Sapete tutti benissimo che abbiamo avuto una situazione infiammata sulla questione del sindaco eletto a Himara. La giustizia deve fare il suo dovere indisturbata. Qualsiasi tipo di ingerenza non troverà il nostro sostegno”, ha affermato Rama. “Noi non interferiamo con la magistratura, che ha il nostro appoggio incondizionato”, ha aggiunto il premier albanese. L’arresto e la reclusione di Beleri, nonché l’impedimento di prestare giuramento nel comune in cui è stato eletto, hanno provocato una dura reazione da parte della Grecia, secondo cui “l’Albania sta violando lo Stato di diritto”. “Siamo pronti a bloccare l’integrazione europea di Tirana”, ha avvertito la scorsa settimana il ministero degli Esteri ellenico, dopo la conferma della custodia cautelare in carcere di Beleri da parte del tribunale albanese. (Alt)