Sicurezza: Piantedosi, ritorno all’operatività di “Strade sicure” è segno di attenzione a territori

20 luglio 2021

- A partire da settembre saranno nuovamente operativi, nelle città di Ferrara, Monza e Pisa, i presidi di “Strade sicure”, ulteriore segno della grande attenzione che rivolgiamo a questi territori. Lo dichiara in una nota il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Un importante risultato che si inserisce lungo una direttrice d’azione già da tempo intrapresa, che mira al complessivo potenziamento delle risorse e degli organici dedicati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di degrado e criminalità. L’impiego dei militari dell’Esercito si aggiungerà ai servizi delle Forze di polizia e sarà così ulteriormente rafforzata l’azione di presidio e vigilanza nei luoghi ad alta frequentazione, per garantire sempre migliori condizioni di sicurezza e legalità alle comunità locali. La maggiore presenza e visibilità delle divise sul territorio, presso siti ed obiettivi sensibili, contribuirà inoltre a rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini. Una efficace sinergia tra istituzioni”, aggiunge. (Com)