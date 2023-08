Roma: Santori (Lega), città spremuta da turismo incontrollato, non diventi parco divertimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La Lega "è contraria a una Roma spremuta da un turismo incontrollato" e "ci opporremo a qualsiasi tentativo di consentire la trasformazione del centro storico in un unico grande luna park senza regole". Lo afferma in una nota il capogruppo capitolino della Lega, Fabrizio Santori. "L'ultimo tentativo è la volontà del Pd di trasformare appartamenti in b&b senza autorizzazioni. E diciamo 'no' anche alle ristrutturazioni facili che puntano sempre allo stesso obiettivo non condivisibile: eliminare la città, distruggere una comunità millenaria escludendone proprio i primi aventi diritto per definizione: i cittadini romani", spiega. "Dopo i progetti folli di sconvolgere i Fori Imperiali e del tram a via Nazionale - aggiunge -, queste nuove inaccettabili proposte ci fanno chiaramente comprendere come il Pd e il sindaco Gualtieri abbiano in mente un solo grande progetto: consegnare Roma al degrado e alle grandi multinazionali che gestiscono i flussi turistici". (segue) (Com)