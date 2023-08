Roma: Santori (Lega), città spremuta da turismo incontrollato, non diventi parco divertimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene hanno fatto i consiglieri del Pd Corbucci e Melito - conclude Santori - ad aprire al confronto con un maxi emendamento. Valuteremo tutte le proposte possibili, ma non tollereremo un altro schiaffo alla democrazia a colpi di maggioranza. Gualtieri e i poteri che lo guidano si fermino, altrimenti saranno i romani a fermarlo entrando in Campidoglio. Il malcontento e la protesta si allargano ogni giorno di più". (Com)