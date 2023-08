Libano: direttore porto Tripoli, non sappiamo nulla su nave siriana carica di mais ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non abbiamo alcuna informazione sulla presunta nave siriana - carica di mais ucraino "rubato" - attraccata al porto del distretto settentrionale di Tripoli, in Libano, e “nessuno ci ha ancora contattato per informarci della questione". Lo ha rivelato il direttore generale del porto di Tripoli, Ahmed Tamer, al quotidiano “Al Akhbar”, vicino al movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, negando di aver ricevuto dall'ambasciata di Ucraina a Beirut la richiesta di “impedire a una nave da carico di proprietà dello Stato siriano di attraccare al porto di Tripoli, con l'accusa di trasportare cereali ucraini rubati”. Tamer ha inoltre sottolineato che le navi siriane "non attraccano da anni nei porti libanesi, compreso quello di Tripoli, a causa delle sanzioni (Caesar act) imposte dagli Stati Uniti alla Siria". (segue) (Lib)