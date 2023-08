Libano: direttore porto Tripoli, non sappiamo nulla su nave siriana carica di mais ucraino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, era stata diffusa l'indiscrezione secondo cui l'ambasciata Ucraina nel Paese aveva chiesto a Beirut di "impedire a una nave cargo di proprietà dello Stato siriano, chiamata Phoenicia, di attraccare nel porto di Tripoli", in quanto avrebbe “trasportato 6 mila tonnellate metriche di mais rubato dal porto ucraino di Sebastopoli, affacciato sul Mar Nero". Peraltro, il calendario sui movimenti di navigazione - pubblicato quotidianamente dall'amministrazione del porto di Tripoli - non mostrava la presenza di una nave con questo nome, né in banchina, né all'interno o fuori dal bacino portuale, né nell'elenco delle navi in attesa di ottenere l'autorizzazione per entrare nel porto e scaricare il proprio carico. (Lib)