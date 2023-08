Speciale energia: Iraq-Turchia, ministro Energia Bayraktar, a Erbil per discutere di sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia e il governo regionale del Kurdistan iracheno puntano a realizzare numerosi progetti che contribuiranno alla nostra sicurezza di approvvigionamento in tutti i campi energetici, dal petrolio al gas naturale. Lo ha scritto su X, precedentemente noto come Twitter, il ministro dell'Energia della Turchia, Alparslan Bayraktar, che si trova in visita a Erbil. "Siamo a Erbil per discutere di questioni attuali, in particolare della cooperazione nel campo dell'energia", ha aggiunto. (Tua)