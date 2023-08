Speciale energia: fumata nera nei negoziati tra Iraq e Turchia per sblocco del petrolio curdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono concluse le visite a Baghdad ed Erbil dei ministri degli Esteri e dell’Energia turchi, rispettivamente Hakan Fidan e Alparslan Bayraktar, senza alcun accordo sulla ripresa delle esportazioni di petrolio attraverso il porto di Ceyhan, nel Mediterraneo. Il risultato dei negoziati tra Iraq e Turchia ha prodotto una fumata nera, anche se è stata ribadita la necessità e l’importanza di riavviare l’export. Il dossier energetico riguarda a ben vedere anche l’Italia, che aveva puntato sul petrolio curdo (pari al 12,5 per cento delle importazioni lo scorso mese di gennaio) per sostituire le forniture russe. Durante gli incontri con le massime autorità di Baghdad ed Erbil, Fidan ha discusso di relazioni bilaterali, gestione delle risorse idriche, lotta al terrorismo e maggiore cooperazione economica. Riguardo alla gestione delle risorse idriche, il premier iracheno, Muhammad Shia al Sudan, ha sollecitato l’urgenza di aumentare la portata di acqua del fiume Eufrate, elogiando la decisione di Ankara di incrementare il flusso del fiume Tigri. A Erbil, Fidan ha sollecitato la ripresa del flusso di petrolio dal Kurdistan, invece, oltre alla collaborazione nella lotta al terrorismo, che per Ankara si estrinseca nelle operazioni contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan iracheno (Pkk). Tra l’altro, proprio mentre il capo della diplomazia turca si trovava in Iraq sono stati uccisi tre “terroristi” del Pkk in un’operazione nel nord dell’Iraq. (Res)