Speciale energia: Romania, ministro Energia Burduja, depositi gas pieni all'85 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania si avvicina al grado di riempimento dei depositi di gas per la stagione fredda dell'85 per cento. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia romeno, Sebastian Burduja, secondo cui il Paese potrà superare un inverno normale "utilizzando solo il gas proveniente dalla produzione e dai giacimenti nazionali". "Ci stiamo avvicinando all'85 per cento di riempimento dello stoccaggio di gas per la stagione fredda. 570 milioni di metri cubi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso", ha scritto il ministro su Facebook. (Rob)