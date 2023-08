Speciale energia: Corea del Sud, proteste a Seul contro lo scarico delle acque di Fukushima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seul è stata teatro di proteste in concomitanza con l'avvio delle operazioni di scarico delle acque decontaminate di Fukushima nell'Oceano Pacifico da parte del Giappone. Le forze di opposizione parlamentare sudcoreane hanno annunciato una serie di azioni di protesta, e hanno condannato l'amministrazione del presidente Yoon Suk-yeol per aver avvallato i piani del governo giapponese. Lee Jae-myung, leader del Partito democratico coreano, ha dichiarato durante un incontro con gli altri parlamentari del suo partito che il "lassismo" di Yoon nei confronti del Giappone "non è meno responsabile della distruzione dei nostri mari intrapresa dal governo giapponese". "L'amministrazione Yoon ha agito di fatto da portavoce del Giappone, nonostante (Tokyo) stesse per inquinare le nostre acque con rifiuti radioattivi", ha dichiarato il leader dell'opposizione. In concomitanza con l'avvio delle operazioni di scarico, il primo ministro sudcoreano Han Duk-soo è tornato a raccomandare trasparenza al Giappone, ricordando però che "l'Aiea (l'Agenzia internazionale per l'energia atomica), i circoli accademici internazionali e gli esperti nel settore del nucleare e dell'energia nucleare affermano che non esiste ragione per i coreani di preoccuparsi per lo scarico delle acque, se il Giappone procederà secondo i piani annunciati". (Git)