Speciale energia: Sardegna, dai sindaci no a centrale eolica nella zona del Montiferru e dell'Alto Campidano

- “Altro punto dolente – si legge ancora nella nota - è quello relativo ai benefici per le comunità. I sindaci hanno rimarcato che “pur condividendo il proposito di accelerare la transizione da fonti fossili a fonti rinnovabili hanno manifestato l’esigenza di poter disporre di regole certe e rispettose dell’ambiente”. I sindaci, inoltre hanno chiesto che “il Consiglio regionale della Sardegna si impegni, con la massima urgenza, nell’elaborazione e adozione di un grande piano strategico, all’interno del quale la pianificazione del territorio e il piano energetico siano funzionali ai reali fabbisogni e rispondano concretamente a criteri di sostenibilità, salvaguardia ambientale e paesaggistica, di tutela dei beni comuni, della salute e dell’ambiente”. Gli amministratori di Seneghe, Narbolia, San Vero Milis, Zeddiani, Siamaggiore e Solarussa hanno deciso di coinvolgere i rispettivi consigli comunali con l’adozione di un ordine del giorno in cui venga richiesta una maggiore disponibilità di tempo per poter entrare nel merito della proposta progettuale e nel contempo avanzare, in maniera più puntuale, le osservazioni e la contrarietà rispetto a una proposta progettuale fortemente impattante. “La linea dei sindaci - si legge ancora nel documento diffuso dagli amministratori comunali - è quella di orientare la politica energetica dei piccoli comuni verso la generazione diffusa di energia, con la creazione in tutti i paesi delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che conducano al raggiungimento di un reale risparmio energetico e di un positivo impatto economico, sociale e ambientale dei nostri territori”. (Rsc)