Imprese: Barbieri (Confcommercio), Italia verso normalità consumi grazie a turismo e servizi

24 luglio 2021

- Italia verso un ritorno alla normalità nei consumi grazie, soprattutto, al consistente contributo della filiera turistica e dei servizi. Lo scrive in un editoriale sul Riformista Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza spiegando che "il turismo di casa nostra, rispetto allo scorso anno, registra aumenti consistenti per viaggi, vacanze e alberghi (+23,6 per cento), servizi ricreativi e culturali (+9,7 per cento), bar e ristoranti (+8 per cento). Sono questi i pilastri del terziario di mercato da cui può ripartire la crescita economica. Lo indicano le analisi dell’Ufficio studi di Confcommercio sui consumi delle famiglie italiane tra il 1995 e il 2023". Consumi che, nel nostro Paese, sottolinea Barbieri, "valgono il 60 per cento del Pil; ma l’economia è ancora in fase di rallentamento e, come ha avvertito il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, “alcuni nodi sono ancora irrisolti. Mancano infatti all'appello un piano di rilancio del Sud, la piena realizzazione di riforme e investimenti del PNRR e una profonda riforma fiscale in tempi rapidi".(Rem)