Serbia-Kosovo: governo Belgrado, 25 anni da rapimento giornalisti Djura Slavuj e Ranko Perenic

- I rapitori dei giornalisti di "Radio Pristina", Djura Slavuj e Ranko Perenic, non sono ancora stati identificati e puniti, e le famiglie dei giornalisti rapiti attendono verità e giustizia da 25 anni. Lo ha riferito oggi l'Ufficio per il Kosovo e Metohija del governo serbo, secondo cui tale fatto rappresenta un'altra macchia sul volto di coloro che sono chiamati ad occuparsi della giustizia e dello stato di diritto. L'ufficio governativo ricorda che oggi sono trascorsi venticinque anni da quando i giornalisti di "Radio Pristina" Djuro Slavuj e Ranko Perenic furono rapiti sulla strada Orahovac-Velika Hoca, mentre erano in missione di lavoro e iniziarono a riferire sui monaci rapiti dal monastero di Sveti Vraci, a Zociste. "Djuro Slavuj e Ranko Perenic sono stati rapiti perché svolgevano il loro lavoro, ma soprattutto perché sono serbi, e il loro rapimento avrebbe dovuto mostrare ai serbi rimasti a Orahovac, ma anche a tutta l'area del Kosovo e Metohija, quale destino attende i cittadini serbi della provincia", si sottolinea nella nota. (Seb)