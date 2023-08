Rieti: sorpreso mentre dà fuoco a sterpaglie, arrestato piromane 55enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Un 55enne è stato arrestato dai carabinieri forestali di Rieti perché pizzicato mentre appiccava un rogo sul ciglio della strada in prossimità di vegetazione secca. L'uomo stava causando un vero e proprio incendio boschivo, domato dai vigili del fuoco in tarda notte. I carabinieri della forestale di Rivodutri, competente nel territorio del comune di Cantalice, avevano già avuto a che fare in passato con il piromane, che risulta avere precedenti nello specifico reato di incendio boschivo. Già nel pomeriggio si era sviluppato nelle immediate vicinanze un incendio boschivo, di matrice dolosa. Le indagini quindi proseguiranno, per determinare responsabilità e movente, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Rieti. (segue) (Rer)