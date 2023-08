Rieti: sorpreso mentre dà fuoco a sterpaglie, arrestato piromane 55enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Con l’apertura della campagna antincendio boschivo, l'Arma forestale ha adeguato il proprio dispositivo di controllo, con il rafforzamento dell’attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, soprattutto nelle aree particolarmente esposte, anche attraverso il posizionamento di foto trappole. In tale contesto, è di assoluta importanza la scrupolosa attività di monitoraggio unita a quella investigativa propria delle stazioni carabinieri Forestale, con l’impiego di squadre di militari qualificati ed esperti nel cosiddetto "metodo delle evidenze fisiche" per l'individuazione dei responsabili di uno dei reati ambientali più vili e distruttivi. La pena prevista dal codice penale per chi causa un incendio boschivo può arrivare a un massimo di cinque anni di reclusione se di natura colposa e fino a dieci se l'incendio è stato cagionato per dolo. (Rer)