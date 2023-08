Somalia: esercito attacca nascondiglio al Shabaab, uccisi 27 jihadisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito nazionale somalo (Sna) ha effettuato un'operazione nella regione del Basso Scebeli, nella quale sono stati uccisi 27 miliziani di al Shabaab. Lo riferisce l'emittente "Sonna", precisando che si trattava di un'operazione pianificata contro alcuni nascondigli dei jihadisti. E' stata presa di mira in particolare una fattoria di Sheikhow, situata a 16 chilometri dal distretto di Awdheegle, nella regione del Basso Scebeli, dove i militari sono intervenuti con il sostegno delle forze internazionali - non viene precisato se quelle dell'Unione africana o del Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom) - distruggendo il nascondiglio ed uccidendo i miliziani che vi erano nascosti.(Res)