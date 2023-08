Turismo: ministro Libano, arrivi aumentati del 25 per cento rispetto all’anno scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di arrivi turistici, provenienti dall’Europa, è aumentato finora del 25 per cento nel corso di questa stagione che “proseguirà fino a metà ottobre”, rispetto al 2022. Lo ha dichiarato in un’intervista all’emittente libanese “Lbci” il ministro libanese del Turismo uscente, Walid Nassar, sottolineando che “il Libano, nonostante tutte le circostanze e la crisi politica che sta attraversando, è una destinazione turistica da non sottovalutare nella regione”. Nassar ha affermato: “E’ un aspetto positivo da sfruttare tramite il settore privato e le istituzioni turistiche", aggiungendo che "entro la fine del 2023, il numero di visitatori raggiungerà i 4,5 milioni, di cui 2 milioni di stranieri". Infine, il ministro ha rivelato che presto sarà pubblicato uno studio condotto dal ministero del Turismo libanese con il Sindacato dei ristoratori. Nel rapporto, sarebbe emerso che “la maggior parte dei prezzi nel settore turistico libanese è ancora considerata ragionevole” dagli stranieri. A luglio scorso, i passeggeri all’aeroporto internazionale Rafiq Hariri di Beirut sono stati 924 mila, registrando così un aumento del 12,15 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. Inoltre, i voli nel mese di luglio 2023 sono stati 6.544, con un aumento dell'8,2 per cento rispetto a luglio 2022. Dall'inizio dell'anno alla fine del mese scorso, sono transitati per l'aeroporto di Beirut 4.109.962 passeggeri, rispetto ai 3.392.704 dello stesso periodo del 2022, con un aumento del 21,14 per cento. (Lib)