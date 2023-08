Ucraina: ambasciata russa a Roma, fedeli Chiesa ortodossa canonica sono sottoposti a persecuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ucraina, il clero e milioni di fedeli della Chiesa ortodossa ucraina canonica sono sottoposti a costante persecuzione. E’ quanto sostiene l’ambasciata della Federazione Russa a Roma in un messaggio pubblicato su Facebook. La missione diplomatica ha richiamato il fatto che alcuni giorni fa il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rilasciato una dichiarazione per la Giornata Internazionale in memoria delle vittime di atti di violenza fondati su motivi religiosi o di opinione. Tajani ha ribadito “il massimo impegno personale e del governo italiano nel proteggere e promuovere la libertà di religione o di credo e i diritti fondamentali delle persone appartenenti a minoranze etniche o religiose ovunque nel mondo, sia sul piano dei rapporti bilaterali che nel quadro dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali”. Il ministro ha espresso preoccupazione per il peggioramento della situazione relativa al rispetto della libertà religiosa, in particolare nel caso dei credenti cristiani. “Tuttavia – sostiene l’ambasciata russa – nel comunicato non si fa alcun cenno a quanto sta accadendo in questi giorni a Kiev e in generale in Ucraina”. La sede diplomatica ha affermato che è in corso “una guerra lanciata dal regime di Kiev contro l'Ortodossia canonica: raid con chiese sequestrate, continue perquisizioni, detenzioni, arresti, interrogatori ai sacerdoti, privati dei loro beni e del diritto di cittadinanza, pressioni psicologiche, fino all'eliminazione fisica”. (segue) (Res)