Ucraina: ambasciata russa a Roma, fedeli Chiesa ortodossa canonica sono sottoposti a persecuzione (2)

- “La situazione più grave si registra attorno al Monastero delle Grotte di Kiev. Il 15 agosto scorso, il santuario ortodosso è stato oggetto di sequestro da parte di un gruppo di predoni organizzato dal regime di Zelensky per espellere i monaci, gli abitanti e i fedeli, trasformandolo in un luogo di riabilitazione e di certe dubbie pratiche curative per i militanti delle Forze armate ucraine reduci dalle operazioni in Donbass”, si legge nel messaggio. “Di fronte a questi atti criminali inconfutabili ci si aspetterebbe una decisa condanna da parte di Roma del regime di Kiev”, ha scritto l’ambasciata. “Purtroppo, come nella maggior parte di analoghe situazioni, nessuno a Roma, come nelle altre capitali della Nato e dell’Ue, può permettersi di dire la verità. Dopotutto, i leader occidentali già da tempo sembrano avere rilasciato a Zelensky una ‘licenza di uccidere’ e paiono pronti a giustificare il suo regime criminale in qualsiasi azione, anche la più disumana”, si conclude il messaggio. (Res)