Meeting Rimini: Mattarella, crescita amicizia ha caratterizzato progresso umanità

- Il crescere dell’amicizia fra le persone è quel che ha caratterizzato il progresso dell’umanità. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Meeting di Rimini. “L’amicizia, come vocazione - incomprimibile - dell’uomo. Vi è una circostanza, che richiama l’attenzione. Ogni volta che, l’umanità, si è trovata di fronte al baratro - è accaduto con le due guerre, mondiali, novecentesche - ha trovato, dentro di sé, le risorse morali per ripartire, per costruire un mondo diverso, in cui il conflitto lasciasse posto all’incontro. Per immaginare, e progettare, il futuro insieme”, ha detto Mattarella. (Rin)