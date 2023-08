Viabilità: Anas, dalle 22 di martedì 29 chiusure sulla Ss 36 e sulla Ss 340 "Regina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che per consentire la manutenzione degli impianti nelle gallerie "Valsassina" e "Passo del Lupo", la statale 36 Racc "Raccordo Lecco - Valsassina", in provincia di Lecco, sarà chiusa al traffico dalle 22 di martedì 29 alle 5 di mercoledì 30 agosto. I lavori comportano anche la chiusura delle rampe degli svincoli di Via Pergola e Ospedale Manzoni di Lecco in direzione Nord e quelli di Via Poggi e Ospedale in direzione Sud. Durante la chiusura della statale il traffico tra Lecco e Ballabio sarà deviato sulla strada provinciale 62 e sulla rete locale nell'ambito del territorio comunale di Lecco. Inoltre, Anas ha programmato la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici all'interno della galleria di 'Loveno', sulla strada statale 340 dir "Regina", in provincia di Como. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza la statale verrà chiusa al traffico tra il km 0,000 e il km 2,200 dalle ore 22 di mercoledì 6 settembre fino alle ore 5 di giovedì 7 settembre. Il traffico veicolare sarà deviato lungo la ex 340 dir all'interno dei Comuni di Menaggio, Musso, Pianello Lario, Cremia e Dongo. (Com)