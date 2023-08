Meeting Rimini: Mattarella, amicizia vuol dire unire nel rispetto delle diversità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amicizia non può unire soltanto coloro che si riconoscono come simili, altrimenti saremmo sulla strada dell’omologazione. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Meeting di Rimini. “L’aspirazione, non può essere, quella, di immaginare che l’amicizia unisca soltanto coloro che si riconoscono come simili. Al contrario. Se così fosse, saremmo sulla strada della spinta alla omologazione, all’appiattimento”, ha detto il Capo dello Stato, secondo cui si tratterebbe dell’opposto, “del rispetto delle diversità; delle specificità proprie a, ciascuna, persona. Non a caso, la pretesa della massificazione, è quel che ha caratterizzato, ideologie e culture, del Novecento, che hanno portato alla oppressione dell’uomo sull’uomo. (Rin)