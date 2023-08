Grecia-India: Mitsotakis riceve omologo Modi, vogliamo raddoppiare commercio bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo della Grecia è quello di “raddoppiare il commercio bilaterale con l’India”. Lo ha detto il premier ellenico, Kyriakos Mitsotakis, al termine di un incontro con l’omologo indiano Narendra Modi, in visita istituzionale oggi ad Atene. A riportarlo è il quotidiano “Kathimerini”. Mitsotakis ha sottolineato che le relazioni tra i due Paesi hanno “solide basi”. “Stiamo trasformando il nostro rapporto da un punto di vista strategico. Siamo molto più vicini della distanza geografica che ci separa. Esiste un quadro molto ampio per la cooperazione bilaterale, che passa dall’economia alla difesa, fino alla cultura e al turismo”, ha affermato il premier greco. Modi, da parte sua, sottolineando il rapporto “amichevole” tra Atene e Nuova Delhi, derivante da “due culture antiche”, ha confermato l’intenzione di “trasformare la relazione tra Grecia e India in qualcosa di strategico”. Il premier indiano ha evidenziato che esiste già una “eccellente cooperazione tra i due Paesi per le questioni geopolitiche internazionali e regionali, sia che si tratti del Mediterraneo che dell’Indo-Pacifico”. Prima di incontrare Mitsotakis, Modi è stato ricevuto dalla presidente della Repubblica greca Katerina Sakellaropoulou. Quella di oggi in Grecia è la prima visita istituzionale di un premier indiano da 40 anni: l’ultima, nel 1983, fu quella di Indira Gandhi. Modi è arrivato ad Atene dal Sudafrica, ha partecipato al vertice del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica). (Gra)