Ucraina: ex governatore banca centrale accusato di creazione di un'organizzazione criminale

- L'ex governatore della Banca nazionale ucraina (Nbu) ed ex presidente del consiglio di amministrazione di Ukrgasbank, Kyryl Shevchenko, è stato accusato di creazione di un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (Nabu) sul proprio canale Telegram. Oltre a Shevchenko, la stessa accusa coinvolge il suo ex vice alla Ukrgasbank, Denys Chernyshov, e l'ex direttore del dipartimento per il lavoro con i clienti VIP aziendali della Nbu, Oleksiy Lyut.(Kiu)