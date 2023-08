Ucraina: Mattarella, non mancano mai pretesti per alimentare contrasti, la guerra ne è prova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non mancano mai i pretesti per alimentare i contrasti e quanto avviene oggi in Ucraina ne è una testimonianza. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Meeting di Rimini. Tali contrasti, “siano la invocazione di contrapposizioni ideologiche; di caratteri etnici; di ingannevoli, lotte di classe; o la pretesa di resuscitare anacronistici nazionalismi”, ha detto Mattarella. “Quanto avviene ai confini della nostra Europa, dopo l’invasione dell’Ucraina, da parte della Federazione Russa ne dà drammatica testimonianza”, ha aggiunto il Capo dello Stato. (Rin)