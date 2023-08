Meeting Rimini: Mattarella, viviamo in tempo di cambiamenti profondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viviamo un tempo di cambiamenti profondi, velocissimi, addirittura tumultuosi in alcuni campi. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Meeting di Rimini. Questi cambiamenti sono tanto rapidi “da non consentire, spesso, di avvalersi di uno sguardo lungo; che ci aiuti a comprendere, in profondità, quale sia la direzione della nostra vita; immersi nell’affannoso consumo di un eterno presente; immemore del giorno prima; e indifferente al giorno dopo”, ha detto Mattarella. “Le trasformazioni, incidono sui modelli sociali; sulla produzione e il lavoro; ma anche sugli abiti mentali; sulla stessa cultura; sulle aspettative delle donne e degli uomini”, ha aggiunto il Capo dello Stato. (Rin)