Meeting Rimini: Mattarella, nostro è tempo dell’individuo, coglierne aspetti positivi e critici

- Tanti descrivono il nostro come il tempo dell’individuo e bisogna cogliere l’aspetto positivo di questo processo: comprensione del proprio ruolo e responsabilità, ma senza dimenticarne gli aspetti critici. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Meeting di Rimini. “L’individuo, che sente di avere opportunità e respiro, mai raggiunti prima. È giusto, cogliere, in questo processo, il segno positivo: in termini di comprensione del proprio ruolo, della propria responsabilità, dei propri diritti. Ma occorre, anche, saperne leggere i rischi di aspetti critici, di distorsioni”, ha detto Mattarella. “L’auto-affermazione dell’io, nella sua più, assoluta, centralità in realtà nella sua solitudine, appare priva di qualunque senso. Il concetto di individuo, rischierebbe di separarsi da quello di persona”, ha aggiunto il Capo dello Stato. (Rin)