Meeting Rimini: Mattarella, Costituzione contiene principi che rendono gratificante esistenza

- Sebbene non vi siano riferimenti nella Costituzione al “diritto alla felicità”, vi sono pochi dubbi che la Carta fondamentale indichi diritti che prevedono una serie di azioni positive che rendano gratificante l’esistenza. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Meeting di Rimini. E ciò, ha proseguito, “sia pure senza la pretesa che la felicità sia una condizione permanente; quasi che la vita, con le sue traversie, non introduca momenti di segno diverso”. Mattarella ha quindi citato “l’articolo 2 della Carta, dove si prevede che la Repubblica deve riconoscere, e garantire, i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità; e deve richiedere l’adempimento dei doveri, inderogabili, di solidarietà. E, all’art. 3, che chiede, alla Repubblica, di rimuovere gli ostacoli, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; dopo aver sancito che, tutti i cittadini, hanno pari dignità, e sono uguali davanti alla legge”. (Rin)