Estonia: marito della premier Kallas cederà quote in società Stark Logistics dopo scandalo su rapporti con la Russia

- Arvo Hallik, marito della premier estone Kaja Kallas, ha annunciato l'intenzione di cedere immediatamente le sue quote nella società Stark Logistics e di dimettersi dal consiglio d'amministrazione dell'azienda. La dichiarazione di Hallik segue lo scandalo emerso in Estonia circa gli affari condotti da Stark Logistics con partner russi, nonostante le sanzioni imposte da Tallinn contro Mosca. Nella nota rilasciata ai media, Hallik ha spiegato di voler interrompere qualsiasi legame con l'azienda, per la quale ha lavorato negli ultimi 14 anni, "sempre nel pieno rispetto delle regole e dei valori". Nella giornata di ieri la premier Kallas aveva annunciato di non avere intenzione di dimettersi, nonostante lo scandalo che ha coinvolto il marito. Un recente sondaggio condotto da Norstat indica però come il 57 per cento degli intervistati sia favorevole alle dimissioni della prima ministra estone. (Sts)