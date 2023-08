Niger: morte 32 persone a causa delle inondazioni degli ultimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 32 persone sono morte in Niger in seguito alle inondazioni che negli ultimi mesi hanno seguito le piogge torrenziali. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Anp", secondo cui la regione meridionale di Tahoua è stata la più colpita, con un bilancio di 12 morti, seguita da quella di Maradi (10) e Zinder (6), tutte situate nel sud del Paese. Il bilancio è stato pubblicato dal ministero degli Interni, che segnala inoltre due morti nella regione occidentale di Tillaberi, uno a Niamey e uno a Diffa, nella regione sud-orientale. Secondo il rapporto, nove persone sono morte nel crollo delle case in cui alloggiavano, mentre 23 sono annegate.(Res)