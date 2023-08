G20: ministeriale Commercio, adottati documenti su mappatura catene del valore, digitale e Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione ministeriale Commercio e investimenti del G20 si è chiusa oggi a Jaipur, in India, presidente di turno, con un documento di sintesi della presidenza, la cui premessa è che è ancora in corso “una crisi multidimensionale” e che le prospettive a breve termine sono “incerte”. Si fa riferimento esplicito alle “questioni geopolitiche” ma, come in precedenti occasioni, segnalando la mancanza di consenso sul paragrafo (32) riguardante la guerra in Ucraina, dal quale si sono dissociati la Russia e la Cina. Il documento si articola nei cinque temi messi in agenda dalla presidenza indiana: commercio per la crescita e la prosperità; riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc); commercio e catene del valore resilienti; integrazione delle micro, piccole e medie imprese nel commercio globale; logistica per il commercio. Alle dichiarazioni di principio e di impegno a rafforzare la cooperazione, si aggiungono tre allegati. È stato approvato un Quadro generale per la mappatura delle catene del valore globale. È stato lanciato l’Appello di Jaipur all’azione per migliorare l’accesso alle informazioni da parte delle micro, piccole e medie imprese. Sono stati adottati i Principi di alto livello per la digitalizzazione dei documenti commerciali. (segue) (Inn)