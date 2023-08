Sardegna: infrazioni stradale e alta velocità, a Cagliari e Oristano i più multati nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'analisi congiunta tra Facile.it e Assicurazione.it rivela che i guidatori di Cagliari e Oristano si sono guadagnati il primo posto nella graduatoria delle multe stradali in Sardegna. I dati, basati sull'esame dei proventi delle violazioni del Codice della Strada pubblicati dalle città capoluogo di provincia sarde, mettono in luce una realtà di contravvenzioni in crescita nel 2022. Cagliari,si distingue con quasi 4,4 milioni di euro incassati tramite le sanzioni legate alle violazioni del Codice della Strada durante il 2022. Questa cifra imponente conferisce alla città il titolo di campione in termini di introiti derivanti dalle multe. Sassari segue a qualche distanza con un milione di euro, seguita da Oristano con 852mila euro. Chiudono la classifica Nuoro, con quasi 301mila euro, e Carbonia con poco meno di 120mila euro. L'ammontare totale riscosso in tutta la regione supera i 6,7 milioni di euro, segnalando un'imponente somma complessiva. Tuttavia, quando questi proventi vengono rapportati al numero di autovetture e motocicli registrati presso gli uffici di motorizzazione, l'immagine cambia leggermente. La città di Cagliari mantiene la sua posizione al vertice, registrando una spesa pro capite di 37 euro per multe legate alle violazioni del Codice della Strada nel 2022. Seguono gli automobilisti di Oristano con una media di 34 euro a persona e, a una certa distanza, i guidatori sassaresi con 11 euro e quelli nuoresi con 10 euro. La città di Carbonia chiude nuovamente la classifica con una multa pro capite di soli 6 euro. (segue) (Rsc)