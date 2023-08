Sardegna: infrazioni stradale e alta velocità, a Cagliari e Oristano i più multati nell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si considerano esclusivamente le violazioni riguardanti i limiti di velocità massimi, emerge che Cagliari detiene ancora una volta il primato degli incassi tra le città capoluogo della Sardegna, totalizzando 311mila euro nel 2022. Andrea Ghizzoni, Managing Director Assicurazioni di Facile.it, sottolinea un aspetto spesso trascurato: "Non tutti sanno che violare il Codice della Strada, oltre ad essere estremamente pericoloso, può avere un impatto negativo anche sul premio RC auto dell’assicurato. Alcune compagnie assicurative, nel valutare il profilo dell’automobilista, tengono conto non solo della classe di merito, ma anche del saldo punti della patente e del rispetto del codice della strada da parte dell’assicurato negli anni precedenti alla stipula della polizza. Ad esempio, aver subito una sospensione della patente oppure aver ricevuto multe per guida in stato di ebbrezza può essere visto come il segnale di un atteggiamento poco prudente al volante e questo potrebbe spingere la compagnia ad aumentare il prezzo dell’RC auto". L'analisi congiunta di Facile.it e Assicurazione.it mette in luce una relazione tra comportamenti di guida imprudenti, violazioni del Codice della Strada e possibili implicazioni sull'assicurazione auto. I dati sollevano l'importanza di rispettare le norme stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e per mantenere costi assicurativi accessibili. (Rsc)