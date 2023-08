Meeting Rimini: Mattarella, bene comune è responsabilità di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bene comune è responsabilità di tutti. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Meeting di Rimini. “In Italia abbiamo la fortuna di una Costituzione orientata al rispetto della dignità di ogni persona, alle sue possibilità di - realizzazione – personale, e, quindi, al perseguimento della felicità di ciascuno, nel rispetto del bene comune”, ha detto Mattarella. “Ne troviamo consapevolezza nelle prime parole del cosiddetto Codice di Camaldoli: ‘L’uomo è, per sua natura, un essere socievole: sussiste, cioè, fra gli uomini una naturale solidarietà, fratellanza e complementarietà, per cui le esigenze delle singole, personalità non possono essere pienamente soddisfatte che nella società’”, ha proseguito il Capo dello Stato. Secondo Mattarella, “è il binomio persona-comunità, a sorreggere un ordinamento che non deve essere intrusivo, ma diretto a valorizzare pluralità e libertà”. (Rin)