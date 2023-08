Maltempo: Mattarella, in Romagna ferite profonde, non lasciamo cittadini soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alluvione in Romagna ha lasciato ferite profonde: i suoi cittadini non vanno lasciati da soli. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Meeting di Rimini. “I cittadini della Romagna - e i loro sindaci - non vanno lasciati soli. La ripartenza delle comunità e, con esse, di ogni loro attività, è una priorità, non soltanto per chi vive qui, ma per l’intera Italia”, ha detto Mattarella. (Rin)