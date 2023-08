Meeting Rimini: Mattarella, non vogliamo rinunciare a speranza pace in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vogliamo rinunciare oggi alla speranza della pace in Europa. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Meeting di Rimini. “L’Europa che conosciamo è nata da un reciproco impegno di pace che i popoli e gli Stati si sono scambiati dopo l’abisso della seconda guerra mondiale. Su quella pace sono stati edificati i nostri ordinamenti di libertà, di democrazia, di diritto eguale. Su quella pace è cresciuta la cultura, la civiltà degli europei”, ha detto Mattarella. “Non ci stancheremo di lavorare per fermare la guerra. È contro lo strumento della guerra che siamo impegnati nell’impedire una deriva di aggressioni del più forte contro il più debole. Per costruire una pace giusta”, ha detto Mattarella. (Rin)