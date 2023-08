Migranti: Mattarella, fenomeno da affrontare, pace giusta non può ignorare dramma profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fenomeni migratori vanno affrontati per quel che sono: movimenti globali, che non vengono cancellati da muri o barriere ma una pace giusta non può dimenticare il dramma dei profughi. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Meeting di Rimini. “Nello studio dell’appartamento dove vivo, al Quirinale, ho collocato un disegno che raffigura un ragazzino di quattordici anni, annegato, con centinaia di altre persone nel Mediterraneo. Recuperato il suo corpo, si è visto che, nella fodera della giacca, aveva cucita la sua pagella: come fosse il suo passaporto, la dimostrazione che voleva venire in Europa per studiare. Questo disegno mi rammenta che, dietro numeri e percentuali delle migrazioni, che spesso elenchiamo, vi sono innumerevoli, singole, persone, con la loro storia, i loro progetti, i loro sogni, il loro futuro. Il loro futuro: tante volte cancellato”, ha detto Mattarella. (Rin)