Violenza donne: Salvini, presto in discussione proposta legge su castrazione chimica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Presto in discussione (e spero approvata) la proposta di legge della Lega per la sperimentazione anche in Italia della castrazione chimica per stupratori e pedofili. Lo scrive su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando la notizia di due cugine di 13 anni violentate da sei ragazzi nel Parco Verde a Caivano, in provincia di Napoli. “Che orrore… Notizie che non dovremmo mai leggere. Sincera vicinanza alle due giovani ragazze”, sottolinea Salvini, che aggiunge: “Nessuna clemenza per chi mette le mani addosso a donne e bambini”. (Rin)