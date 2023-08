Meeting Rimini: Mattarella, speranza è nei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speranza è nei giovani che devono prendersi responsabilità e doveri. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Meeting di Rimini. “Voi avvertite, in misura genuina, tutti questi problemi. Avete la sensibilità di sentirvi pienamente europei. Più degli adulti. Avete conoscenze adeguate per affrontare, senza timore, le trasformazioni digitali e tecnologiche, che sono già in atto. Avete la coscienza che l’ambiente è parte della nostra vita sociale. Che non ci sarà giustizia sociale senza giustizia ambientale, e viceversa”, ha detto Mattarella. (Rin)