Francia: ministro Interno Darmanin, bambino morto a Nimes “vittima collaterale del consumo di droga”

- Il bambino di dieci anni morto a Nimes, nel sud della Francia, lunedì in una sparatoria è “una vittima collaterale del consumo di droga”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, all’emittente radiofonica “Rtl”. “Se non ci fosse consumo, se non ci fossero dei consumatori, non ci sarebbe offerta”, ha detto il ministro, per il quale “il traffico di droga ha delle conseguenze”. Oltre al bambino, nel medesimo quartiere di Nimes, Pissevin, nella notte tra mercoledì e giovedì è morto anche un 18enne in un probabile regolamento di conti. (Frp)