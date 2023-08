Siria: media, i pasdaran trasferiscono armi a Deir ez Zor dall'Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre camion appartenenti alle Guardie rivoluzionarie iraniane, i pasdaran, sarebbero entrati nelle ultime ore a Deir ez Zor, nell'est della Siria, dal territorio iracheno, attraverso un passaggio illegale. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un'organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una vasta rete di informazione sul terreno. I tre camion si sarebbero diretti verso la zona del vecchio castello di Al Rahba, dove il carico è stato scaricato. Secondo fonti del Sohr, i camion trasportano missili a corto e medio raggio di fabbricazione iraniana, nonché lanciamissili, munizioni e attrezzature logistiche. La mossa rientrerebbe nei preparativi in ​​corso da parte dei gruppi filo-iraniani in vista di un eventuale confronto militare con le forze della coalizione internazionale, aggiunge il Sohr. (Lib)