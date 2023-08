Francia: in crescita le imprese di nuova costituione, +1,7 per cento a livello annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi dodici mesi, da agosto 2022 a luglio 2023, si è riscontrato un aumento delle nuove imprese dell’1,7 per cento. È quanto riferisce l’istituto statistico nazionale francese (Insee). La creazione di imprese in Francia è aumentata del 4,4 per cento a luglio rispetto al mese precedente, trainata dai microimprenditori. Il numero di nuove imprese registrate il mese scorso ha raggiunto le 90.115, di cui 57.780 microimprese (+4,4 per cento) e 32.335 imprese tradizionali (+2,5 per cento), ha riferito l'Istituto nazionale di statistica. Al netto delle variazioni stagionali e del numero di giorni lavorativi, queste nuove imprese si concentramento per il 17,5 per cento nel settore dei trasporti e magazzinaggio e del 5,8 per cento nei servizi alle famiglie. (Frp)