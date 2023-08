Ecuador: Lasso affida all'esercito la protezione dei due candidati presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno Luisa Gonzalez, due volte ministra nei governi dell'ex presidente Rafael Correa, e il giovane imprenditore Daniel Noboa a contendersi la carica di presidente dell'Ecuador nel ballottaggio in agenda il 15 ottobre. Al primo turno delle elezioni generali tenute domenica 20 agosto, Gonzalez ha ottenuto poco più del 33 per cento dei consensi, mentre Noboa, vera sorpresa della giornata, ha ottenuto il passaggio al secondo turno ottenendo circa il 24 per cento dei voti. Le elezioni si sono svolte durante lo stato di emergenza, decretato dal governo dopo l’omicidio di Villavicencio, il candidato del movimento Construye che aveva denunciato corruzione e infiltrazioni criminali nello Stato. Il suo sostituto, Zurita, si è recato al seggio seguendo un rigido protocollo di sicurezza e indossando un giubbotto antiproiettile e un elmetto. (Brb)