Siria: proseguono le proteste a Soueida contro il governo

- Le proteste contro il governo e le difficili condizioni economiche, che vanno avanti dallo scorso 17 agosto, proseguono nel governatorato di Soueida, nel sud della Siria, e nelle zone limitrofe con la richiesta di “porre fine al regime", migliorare le condizioni di vita dei cittadini e chiedere il rispetto dei propri diritti. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un’organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di informatori sul territorio, gli abitanti del villaggio di Hout e di altri villaggi e città nel governatorato hanno organizzato un movimento di protesta con lo slogan "Insieme ad un movimento pacifico per una patria dignitosa", chiedendo il rovesciamento del regime e l'attuazione della risoluzione Onu 2254. Il 18 dicembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2254 che chiede un cessate il fuoco e una soluzione politica in Siria. Sohr ha precisato che "gli abitanti di diverse regioni di Damasco stanno esprimendo la loro solidarietà ai manifestanti di Soueida attraverso dei messaggi scritti". Ieri, 24 agosto, centinaia di persone nelle zone rurali di Idlib e Aleppo hanno manifestato in solidarietà con le proteste nelle province di Soueida e Deraa, invitando le altre province a scendere in piazza. (segue) (Lib)